Einen herausragenden Sieg in der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost erzielten Deniz Corr und sein Team BFC Preussen gegen die SFC Stern 1 – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:0 (3:0) wider.

5:0 – BFC Preussen in der Begegnung mit SFC Stern 1 deutlich souverän

Berlin/MTU. Die 60 Besucher des Preussen-Stadions NR1 haben am Samstag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Berliner schlugen das Team aus Stern mit 5:0 (3:0) deutlich.

Aymaan Minko traf für den BFC Preussen in Spielminute 15 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung. Die Berliner legten in der 32. Minute nach. Diesmal war Arijan Emini der Torschütze.

BFC Preussen liegt in Minute 32 2:0 vorn

Der Siegeszug der Berliner brach nicht ab. Einen Ball nach dem anderen versenkte das Team von Trainer Deniz Corr im gegnerischen Tor. Dayvin Rehberg traf in Minute 45 und Jasin Abou-Chaker in Minute 53. Spielstand 4:0 für den BFC Preussen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 29.03.2025, 13.00 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 17

In der verbliebenen Spielzeit versuchten beide Teams durch Spieleraustausch nochmal neue Impulse zu setzen. Ceyhun Dagdemir kam rein für Dayvin Rehberg und Meuzinho Marcos Maleca für Jasin Abou-Chaker. Auf der Gastseite sprangen Yasin Jouini für Fabian Wanyama und Roman Ovaciuc für Mustapha El Khanji ein. Eine Aktion, die sich für die Hausherren auszahlen sollte.

26 Minuten nach der Halbzeitpause konnte Meuzinho Marcos Maleca (BFC) den Ball über die Linie bringen (71.). Mit 5:0 gingen die Berliner als Sieger vom Platz. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Die SFC Stern 1 wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom BFC Preussen beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Berliner haben sich somit Platz sieben gesichert.

Aufstellung und Statistik: BFC Preussen – SFC Stern 1

BFC Preussen: Ahmad – Rehberg (60. Dagdemir), Mücke, Emini, Peter, Klimpke (60. Yildirim), Minko (71. Can), Tuncer, Rmieh (71. Körber), Abou-Chaker (60. Maleca), Dworzynski (71. Taskiran)

SFC Stern 1: Sevim – El Khanji (67. Ovaciuc), Wundram (39. Ungu), Wanyama (67. Jouini), Gefrörer, Wolf, Özkaya, Zimpel (39. Garbulowski), Pantos (39. Valenzuela Chmieleski), Jakupovic (21. Aydin), Alhasan

Tore: 1:0 Aymaan Minko (15.), 2:0 Arijan Emini (32.), 3:0 Dayvin Rehberg (45.), 4:0 Jasin Abou-Chaker (53.), 5:0 Meuzinho Marcos Maleca (71.); Schiedsrichter: Sven Schröder (Velten); Assistenten: Manuel Gieseler, Fadi El-Kabouli; Zuschauer: 60