Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost: Mit einem überzeugenden 5:0 (2:0) ging der FC Förderkader Rene Schneider von Trainer Marcel Jankowski aus dem Spiel mit dem VFC Plauen vom Platz.

Rostock/MTU. Die 80 Besucher auf dem ESV Lok Platz II haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Rostocker besiegten die Gäste aus Plauen mit 5:0 (2:0) deutlich.

Spieler Nummer 7 (FC Förderkader Rene Schneider) netzte nur fünf Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der ersten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der VFC Plauen musste einmal Gelb hinnehmen (24.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Spieler Nummer 10 den Ball ins Netz.

kickt FC Förderkader Rene Schneider in 2:0-Führung – Minute 42

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der FC Förderkader Rene Schneider steckte jetzt einmal Gelb ein. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Spielstand 4:0 für den FC Förderkader Rene Schneider.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.11.2024, 11.00 Uhr

Austragungsort: Rostock

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 10

Nach wenigen Momenten gelang es Spieler Nummer 7, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 5:0 zu erweitern (80.). In Spielminute 80 handelte sich der VFC Plauen noch eine Gelbe Karte ein. Der FC Förderkader Rene Schneider rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: FC Förderkader Rene Schneider – VFC Plauen

FC Förderkader Rene Schneider: –

VFC Plauen: Teufel – Tauscher (75. Tiepner), Wunderlich, Burdusudis, Langer, Koumpous, Schulz, Petzold, Plank

Tore: 1:0 (5.), 2:0 (42.), 3:0 (65.), 4:0 (78.), 5:0 (80.); Zuschauer: 80