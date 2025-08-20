Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost: Mit einem überzeugenden 5:0 (2:0) ging der FC Förderkader Rene Schneider von Trainer Marcel Jankowski aus dem Kräftemessen mit dem VFC Plauen vom Platz.

Rostock/MTU. Die 80 Besucher auf dem ESV Lok Platz II haben am Sonntag ein erfolgreiches Heimspiel verfolgt. Die Rostocker besiegten das Team aus Plauen mit 5:0 (2:0) deutlich.

Gleich nach dem Anstoß schoss Spieler Nummer 7 das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (5.). In der ersten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der VFC Plauen kassierte einmal Gelb (24.). Die Rostocker legten in der 42. Spielminute nach. Diesmal war Spieler Nummer 10 der Torschütze.

kickt FC Förderkader Rene Schneider in 2:0-Führung – Minute 42

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri wieder in die Tasche. Der FC Förderkader Rene Schneider steckte jetzt einmal Gelb ein. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Spielstand 4:0 für den FC Förderkader Rene Schneider.

Datum & Uhrzeit: 10.11.2024, 11.00 Uhr

Austragungsort: Rostock

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 10

Ein letzter Treffer folgte kurz darauf, als Spieler Nummer 7 den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 5:0 ausbaute (80.). Damit war der Erfolg der Rostocker gesichert. In Spielminute 80 handelte sich der VFC Plauen noch eine Gelbe Karte ein. Die Rostocker sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: FC Förderkader Rene Schneider – VFC Plauen

FC Förderkader Rene Schneider: –

VFC Plauen: Teufel – Plank, Burdusudis, Koumpous, Petzold, Wunderlich, Schulz, Tauscher (75. Tiepner), Langer

Tore: 1:0 (5.), 2:0 (42.), 3:0 (65.), 4:0 (78.), 5:0 (80.); Zuschauer: 80