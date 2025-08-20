Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost: Mit einem überzeugenden 5:0 (2:0) ging der FC Förderkader Rene Schneider von Coach Marcel Jankowski aus dem Spiel mit dem VFC Plauen vom Platz.

Rostock/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Sonntag den 80 Besuchern auf dem ESV Lok Platz II geboten. Die Rostocker setzten sich deutlich mit 5:0 (2:0) gegen die Gäste aus Plauen durch.

Spieler Nummer 7 (FC Förderkader Rene Schneider) netzte nur fünf Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der ersten Halbzeit griff der Schiri in die Tasche. Der VFC Plauen kassierte einmal Gelb (24.). Die Rostocker legten in der 42. Spielminute nach. Diesmal war Spieler Nummer 10 der Torschütze.

Minute 42: FC Förderkader Rene Schneider vorne dank Doppelpack von – 2:0

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der FC Förderkader Rene Schneider musste jetzt einmal Gelb hinnehmen. Der Siegeszug der Rostocker brach nicht ab. Spielstand 4:0 für den FC Förderkader Rene Schneider.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.11.2024, 11.00 Uhr

Austragungsort: Rostock

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 10

Der letzte Treffer folgte kurz danach, als Spieler Nummer 7 den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 5:0 ausbaute (80.). Damit war der Sieg der Rostocker entschieden. In Spielminute 80 handelte sich der VFC Plauen noch eine Gelbe Karte ein. Der FC Förderkader Rene Schneider rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: FC Förderkader Rene Schneider – VFC Plauen

FC Förderkader Rene Schneider: –

VFC Plauen: Teufel – Wunderlich, Krantz, Langer, Burdusudis (46. Schulz), Schulz, Petzold (75. Walzel), Tauscher (75. Tiepner), Spörl, Koumpous, Plank

Tore: 1:0 (5.), 2:0 (42.), 3:0 (65.), 4:0 (78.), 5:0 (80.); Zuschauer: 80