Einen herausragenden Sieg in der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost errangen Marcel Jankowski und sein Team FC Förderkader Rene Schneider gegen den VFC Plauen – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:0 (2:0) wider.

Rostock/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 80 Besuchern auf dem ESV Lok Platz II geboten. Die Rostocker waren den Gästen aus Plauen mit 5:0 (2:0) deutlich überlegen.

Spieler Nummer 7 (FC Förderkader Rene Schneider) netzte nur fünf Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der ersten Halbzeit musste der Schiedsrichter handeln. Der VFC Plauen steckte einmal Gelb ein (24.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Diesmal setzte Spieler Nummer 10 den Ball ins Netz.

Minute 42: FC Förderkader Rene Schneider in Führung dank Doppelpack von – 2:0

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der FC Förderkader Rene Schneider musste jetzt einmal Gelb hinnehmen. Der Siegeszug der Rostocker brach nicht ab. Spielstand 4:0 für den FC Förderkader Rene Schneider.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 10.11.2024, 11.00 Uhr

Austragungsort: Rostock

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 10

Nur kurz darauf gelang es Spieler Nummer 7, den Ball erneut ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 5:0 zu festigen (80.). In Spielminute 80 handelte sich der VFC Plauen noch eine Gelbe Karte ein. Die Rostocker sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: FC Förderkader Rene Schneider – VFC Plauen

FC Förderkader Rene Schneider: –

VFC Plauen: Teufel – Tauscher (75. Tiepner), Plank, Petzold, Burdusudis, Langer, Wunderlich, Koumpous, Schulz

Tore: 1:0 (5.), 2:0 (42.), 3:0 (65.), 4:0 (78.), 5:0 (80.); Zuschauer: 80