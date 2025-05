Die Berliner haben am Samstag dem Kontrahenten aus Stern souveräne fünf Bälle ins Netz gedrückt. Mit einem triumphalen 5:1 (2:0) gingen sie vom Platz.

Joshua Okpalaike (Berliner SC) netzte 20 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Während des Spiels griff der Schiri in die Tasche. Die SFC Stern 1 kassierten einmal Gelb (30.). Das zweite Tor folgte schon wenige Minuten nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Tyron Koomson den Ball ins Netz und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0 (31.).

31. Minute: Berliner SC führt mit zwei Toren

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri nochmals in die Tasche. Der Berliner SC steckte jetzt einmal Gelb ein. Und die Serie an Toren war noch nicht vorbei: Koomson konnte in Minute 46 erneut einnetzen. Es sah nicht gut aus für die SFC Stern 1. In Minute 77 gelang es Spieler Nummer 9 noch, die Ehre der Berliner zu bewahren, gewinnen konnte das Team das Match nicht mehr. Anton Lacheta traf für Berlin in Minute 86. Spielstand 4:1 für den Berliner SC.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.05.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 24

Bereits vier Spielminuten darauf konnte Alexander Edward Lorenz (Berlin) den Ball über die Linie bringen (90.). Mit 5:1 verließen die Berliner den Platz als Sieger. Der Berliner SC hat sich somit Platz sechs gesichert.

Aufstellung und Statistik: Berliner SC – SFC Stern 1

Berliner SC: Sahin – Koomson (80. Lacheta), Yilmazcelik (66. Kindt), (80. Zhu), Munajjed (57. Olarte Kambergs), Balsüzen, Okpalaike (44. Lorenz), Rexha (80. Dogan), Waldeck (57. Soueidan), Hakim

SFC Stern 1: Konta – (57. Cisse), El Khanji, Jouini, Ungu (46. Attah), Ovaciuc, Aydin, Garbulowski (67. Groszewski), Valenzuela Chmieleski, Culubali, Alhasan

Tore: 1:0 Joshua Okpalaike (20.), 2:0 Tyron Koomson (31.), 3:0 Tyron Koomson (46.), 3:1 Mohammad Alhasan (77.), 4:1 Anton Lacheta (86.), 5:1 Alexander Edward Lorenz (90.); Zuschauer: 60