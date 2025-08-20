Einen überragenden Sieg in der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost errangen Marco Daniel Krzyzek und sein Team BFC DYNAMO U19 gegen den VFC Plauen – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:1 (2:0) wider.

Berlin/MTU. 5:1 (2:0) in BFC: Ganze fünf Bälle hat die Mannschaft von Marco Daniel Krzyzek, der BFC DYNAMO U19, am Sonntag im Tor der Gegner aus Plauen untergebracht.

Gleich nach Anpfiff schoss Justin Felgentreff das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen (3.). Die Berliner waren aber noch nicht fertig: In Minute 22 wurde das zweite Tor erzielt – wieder durch Felgentreff.

Justin Felgentreff kickt BFC DYNAMO U19 in 2:0-Führung – Minute 22

Es lief nicht gut für den VFC Plauen. In Minute 46 schaffte es Spieler Nummer 12 noch, die Ehre der Plauener zu bewahren, gewinnen konnte das Team das Spiel nicht mehr. Mika Leiting traf für BFC in Minute 48 und Justin Felgentreff in Minute 75. Spielstand 4:1 für den BFC DYNAMO U19.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.11.2024, 13.45 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 12

Der letzte Treffer folgte unmittelbar darauf, als Damien Schade den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 5:1 ausbaute (79.). Damit war der Erfolg der Berliner entschieden. Die Berliner sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: BFC DYNAMO U19 – VFC Plauen

BFC DYNAMO U19: Höhne – Destanovic (59. Polte), Leiting, Bartholome (59. Schade), Giese, Felgentreff (80. Goedicke), Kämpf (69. Getahum), Zefi, Eaton V (80. Akuamoah), Donat (80. Alekeachah), Gnodtke

VFC Plauen: Teufel – Burdusudis (84. Tiepner), Schulz, Koumpous, Wunderlich, Zapf (63. Liebig), Langer, Plank

Tore: 1:0 Justin Felgentreff (3.), 2:0 Justin Felgentreff (22.), 2:1 (46.), 3:1 Mika Leiting (48.), 4:1 Justin Felgentreff (75.), 5:1 Damien Schade (79.); Schiedsrichter: Fabio Stemmler (Potsdam); Assistenten: Uwe Weitzmann, Lenard Sima; Zuschauer: 31