Berlin/MTU. Die Berliner haben am Sonntag dem Rivalen aus Plauen ganze fünf Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 5:1 (2:0) gingen sie vom Platz.

Justin Felgentreff (BFC DYNAMO U19) netzte nur drei Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Berliner legten in der 22. Spielminute nach. Wieder war Felgentreff der Torschütze.

Es lief nicht gut für den VFC Plauen. In Minute 46 schaffte es Spieler Nummer 12 noch, die Ehre der Plauener zu bewahren, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Mika Leiting traf für BFC in Minute 48 und Justin Felgentreff in Minute 75. Spielstand 4:1 für den BFC DYNAMO U19.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.11.2024, 13.45 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 12

Ein letztes Tor folgte unmittelbar darauf, als Damien Schade den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 5:1 erweiterte (79.). Damit war der Triumph der Berliner entschieden. Der BFC DYNAMO U19 rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: BFC DYNAMO U19 – VFC Plauen

BFC DYNAMO U19: Höhne – Gnodtke, Donat (80. Alekeachah), Felgentreff (80. Goedicke), Bartholome (59. Schade), Zefi, Giese, Leiting, Destanovic (59. Polte), Kämpf (69. Getahum), Eaton V (80. Akuamoah)

VFC Plauen: Teufel – Zapf (63. Liebig), Wunderlich, Burdusudis (84. Tiepner), Langer, Schulz, Plank, Koumpous

Tore: 1:0 Justin Felgentreff (3.), 2:0 Justin Felgentreff (22.), 2:1 (46.), 3:1 Mika Leiting (48.), 4:1 Justin Felgentreff (75.), 5:1 Damien Schade (79.); Schiedsrichter: Fabio Stemmler (Potsdam); Assistenten: Uwe Weitzmann, Lenard Sima; Zuschauer: 31