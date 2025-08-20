Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost: Mit einem überzeugenden 5:1 (2:0) ging der BFC DYNAMO U19 von Coach Marco Daniel Krzyzek aus dem Kräftemessen mit dem VFC Plauen vom Platz.

5:1 – BFC DYNAMO U19 in der Partie gegen VFC Plauen deutlich überlegen

Berlin/MTU. Fünfmal hat der BFC DYNAMO U19 am Sonntag gegen die Gegner aus Plauen eingenetzt. 5:1 (2:0) für die Berliner.

Das erste Tor fiel kurz nach dem Anstoß, als Justin Felgentreff für BFC traf und nach nur drei Minuten dem Gastgeber einen Vorteil sicherte. Die Berliner legten in der 22. Spielminute nach. Wieder war Felgentreff der Torschütze.

Doppelpack von Justin Felgentreff bringt BFC DYNAMO U19 2:0 in Führung – 22. Minute

Es lief nicht gut für den VFC Plauen. In Minute 46 schaffte es Spieler Nummer 12 noch, die Ehre der Plauener zu retten, das Match war jedoch verloren. Mika Leiting traf für BFC in Minute 48 und Justin Felgentreff in Minute 75. Spielstand 4:1 für den BFC DYNAMO U19.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.11.2024, 13.45 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 12

Nur vier Minuten darauf konnte Damien Schade (BFC) den Ball über die Linie bringen (79.). Mit 5:1 verließen die Berliner den Platz als Sieger. Der BFC DYNAMO U19 rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: BFC DYNAMO U19 – VFC Plauen

BFC DYNAMO U19: Höhne – Leiting, Giese, Eaton V (80. Akuamoah), Donat (80. Alekeachah), Felgentreff (80. Goedicke), Bartholome (59. Schade), Kämpf (69. Getahum), Destanovic (59. Polte), Gnodtke, Zefi

VFC Plauen: Teufel – Langer, Zapf (63. Liebig), Schulz, Koumpous, Plank, Wunderlich, Burdusudis (84. Tiepner)

Tore: 1:0 Justin Felgentreff (3.), 2:0 Justin Felgentreff (22.), 2:1 (46.), 3:1 Mika Leiting (48.), 4:1 Justin Felgentreff (75.), 5:1 Damien Schade (79.); Schiedsrichter: Fabio Stemmler (Potsdam); Assistenten: Uwe Weitzmann, Lenard Sima; Zuschauer: 31