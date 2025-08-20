Am 15. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost konnte sich die Tennis Borussia Berlin U19 vor 50 Zuschauern über einen soliden 5:3 (0:3)-Erfolg gegen den VFC Plauen freuen.

Berlin/MTU. Am Samstag haben sich die Tennis Borussia Berlin U19 und der VFC Plauen geliefert. Das Ergebnis war ein 5:3 (0:3). In einer unverhofften Wende hat die Tennis Borussia Berlin U19 nach einem klaren Rückstand den VFC Plauen mit einem 5:3 (0:3) bezwungen.

Die Berliner Gastgeber mussten ein bitteres Missgeschick verkraften, als der Ball in Minute 21 von Spieler Nummer 18 ins eigene Tor gelenkt wurde. Dies brachte den Plauenern eine unverhoffte Führung ein. Die Plauener legten bald darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Spieler Nummer 21 der Torschütze (31.).

Tennis Borussia Berlin U19 sieht sich 0:2 im Rückstand – Minute 31

Berlin war zwei Tore im Rückstand. Doch dann wendete sich das Blatt: Spieler Nummer 2 schoss und traf (43.). Der Beginn eines Comebacks. Innerhalb der nächsten 39 Minuten legte das Team von Norman Zschach nach und netzte vier weitere Male ein (56, 68, 78, 82). Spielstand 4:3 für die Tennis Borussia Berlin U19.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 08.03.2025, 12.30 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 15

Auf den letzten Drücker, zwei Minuten vor dem Schlusspfiff, konnte Spieler Nummer 8 (Berlin) den Ball über die Linie bringen (88.). Mit 5:3 verließen die Berliner den Platz als Sieger. Die Berliner sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: Tennis Borussia Berlin U19 – VFC Plauen

Tennis Borussia Berlin U19: –

VFC Plauen: Teufel – Wunderlich (71. Gönül), Koumpous (86. Kolomiiets), Schulz, (61. Tiepner), Tauscher, Petzold, Langer, Liebig

Tore: 0:1 (21.), 0:2 (31.), 0:3 (43.), 1:3 (56.), 2:3 (68.), 3:3 (78.), 4:3 (82.), 5:3 (88.); Schiedsrichter: Leander Dietz (Berlin); Assistenten: Frank Tallner, Furkan Kilic; Zuschauer: 50