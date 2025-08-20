Der BFC DYNAMO U19 unter Leitung von Trainer Marco Daniel Krzyzek feierte einen deutlichen Erfolg über den VFC Plauen mit einem 5:1 (2:0) in der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost-Partie.

Berlin/MTU. Die Berliner haben am Sonntag dem Kontrahenten aus Plauen souveräne fünf Bälle ins Netz gesetzt. Mit einem triumphalen 5:1 (2:0) gingen sie vom Platz.

Bereits kurz nach dem Anstoß schoss Justin Felgentreff das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand (3.). Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Erneut setzte Felgentreff den Ball ins Netz.

Justin Felgentreff kickt BFC DYNAMO U19 in 2:0-Führung – 22. Minute

Es lief nicht gut für den VFC Plauen. In Minute 46 schaffte es Spieler Nummer 12 noch, die Ehre der Plauener zu retten, eine Chance auf den Sieg hatte das Team aber nicht mehr. Mika Leiting traf für BFC in Minute 48 und Justin Felgentreff in Minute 75. Spielstand 4:1 für den BFC DYNAMO U19.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.11.2024, 13.45 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 12

Schon vier Spielminuten später konnte Damien Schade (BFC) den Ball über die Linie bringen (79.). Mit 5:1 verließen die Berliner den Platz als Sieger. Die Berliner sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: BFC DYNAMO U19 – VFC Plauen

BFC DYNAMO U19: Höhne – Bartholome (59. Schade), Leiting, Gnodtke, Destanovic (59. Polte), Zefi, Donat (80. Alekeachah), Eaton V (80. Akuamoah), Felgentreff (80. Goedicke), Giese, Kämpf (69. Getahum)

VFC Plauen: Teufel – Burdusudis (84. Tiepner), Zapf (63. Liebig), Schulz, Koumpous, Wunderlich, Plank, Langer

Tore: 1:0 Justin Felgentreff (3.), 2:0 Justin Felgentreff (22.), 2:1 (46.), 3:1 Mika Leiting (48.), 4:1 Justin Felgentreff (75.), 5:1 Damien Schade (79.); Schiedsrichter: Fabio Stemmler (Potsdam); Assistenten: Uwe Weitzmann, Lenard Sima; Zuschauer: 31