Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost: Mit einem überzeugenden 5:1 (2:0) ging der BFC DYNAMO U19 von Trainer Marco Daniel Krzyzek aus dem Spiel mit dem VFC Plauen vom Platz.

Berlin/MTU. Gleich fünfmal hat der BFC DYNAMO U19 am Sonntag gegen die Gegner aus Plauen eingenetzt. 5:1 (2:0) für die Berliner.

Justin Felgentreff (BFC DYNAMO U19) netzte nur drei Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Berliner legten in der 22. Spielminute nach. Wieder war Felgentreff der Torschütze.

Es lief nicht gut für den VFC Plauen. In Minute 46 gelang es Spieler Nummer 12 noch, die Ehre der Plauener zu bewahren, am Endergebnis änderte das allerdings nicht mehr viel. Mika Leiting traf für BFC in Minute 48 und Justin Felgentreff in Minute 75. Spielstand 4:1 für den BFC DYNAMO U19.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 24.11.2024, 13.45 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 12

Nur kurz darauf gelang es Damien Schade, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 5:1 zu erweitern (79.). Die Berliner sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: BFC DYNAMO U19 – VFC Plauen

BFC DYNAMO U19: Höhne – Bartholome (59. Schade), Leiting, Donat (80. Alekeachah), Giese, Felgentreff (80. Goedicke), Destanovic (59. Polte), Zefi, Gnodtke, Kämpf (69. Getahum), Eaton V (80. Akuamoah)

VFC Plauen: Teufel – Wunderlich, Schulz, Burdusudis (84. Tiepner), Zapf (63. Liebig), Plank, Langer, Koumpous

Tore: 1:0 Justin Felgentreff (3.), 2:0 Justin Felgentreff (22.), 2:1 (46.), 3:1 Mika Leiting (48.), 4:1 Justin Felgentreff (75.), 5:1 Damien Schade (79.); Schiedsrichter: Fabio Stemmler (Potsdam); Assistenten: Uwe Weitzmann, Lenard Sima; Zuschauer: 31