Berlin/MTU. Am Sonntag haben sich der BFC DYNAMO U19 und der Berliner SC ein packendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 5:7 (2:1).

Yona Sambale (BFC DYNAMO U19) netzte nur sechs Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Berliner legten kurz darauf mit einem zweiten Tor nach. Diesmal war Lennard Wurster der Torschütze und verwandelte den verdienten Strafstoß für sein Team in ein 2:0 (14.).

14. Minute: BFC DYNAMO U19 mit 2:0 Vorsprung

Im Anschluss waren die abgeschlagenen Berliner dran: Joshua Okpalaike schoss und traf in der 20. Spielminute per Strafstoß. Eine echte Bedrohung stellte das für die Berliner aber zunächst nicht dar. Sie reagierten und behielten weiterhin die Oberhand. Justin Felgentreff schoss und traf in Spielminute 46. Die Berliner blieben ihnen auf den Fersen. Simon Kindt schoss und traf in der 50. Minute, gefolgt von Joseph Dalal und Alexander Edward Lorenz (53., 74.). Die Berliner blieben ihnen auf den Fersen. Louis Gnodtke versenkte den Ball in der 75. Spielminute, gefolgt von Damien Schade (78.). Die Berliner blieben ihnen auf den Fersen. Tyron Koomson schoss und traf in der 82. Minute noch einmal, gefolgt von Okpalaike (92.). Spielstand 6:5 für den Berliner SC.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.03.2025, 13.45 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 17

Der letzte Treffer folgte unmittelbar darauf, als Okpalaike den Ball erneut über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 5:7 festigte (90.+4). Damit war der Sieg der Berliner entschieden. In Spielminute 94 handelte sich der Berliner SC noch eine Gelbe Karte ein. Die Berliner sind auf Platz acht gerutscht.

Aufstellung und Statistik: BFC DYNAMO U19 – Berliner SC

BFC DYNAMO U19: Höhne – Hagan, Leiting (79. Donat), Hauck, Kämpf (68. Schade), Polte, Gnodtke, Sambale, Wurster, Felgentreff (89. Alekeachah), Zefi

Berliner SC: Adamczak – Koomson, Rexha, Kindt, Yevchuk (46. Bediang), Okpalaike, Lorenz (85. Waldeck), Hakim, Yilmazcelik (85. Zamorano Calmels), Dalal

Tore: 1:0 Yona Sambale (6.), 2:0 Lennard Wurster (14.), 2:1 Joshua Okpalaike (20.), 3:1 Justin Felgentreff (46.), 3:2 Simon Kindt (50.), 3:3 Joseph Dalal (53.), 3:4 Alexander Edward Lorenz (74.), 4:4 Louis Gnodtke (75.), 5:4 Damien Schade (78.), 5:5 Tyron Koomson (82.), 5:6 Joshua Okpalaike (90.+2), 5:7 Joshua Okpalaike (90.+4); Schiedsrichter: Philipp Gentsch (Berlin); Assistenten: Johann Schwarz, Sebastian Günther; Zuschauer: 56