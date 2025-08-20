Eine herbe Schlappe erlitt der VFC Plauen an diesem Sonntag auf heimischem Platz gegen den FC Hertha 03. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost vor 71 Zuschauern mit 0:4 (0:3).

Leon Strana (FC Hertha 03) netzte nur zwei Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Berliner legten in der 24. Spielminute nach. Diesmal war Ben Schulz der Torschütze.

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der FC Hertha 03 kassierte einmal Gelb. Der Siegeszug der Berliner brach nicht ab. Minute 37: Hertha traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Schulz ein.

Datum & Uhrzeit: 15.09.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 3

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch vier Minuten bis zum Abpfiff, als Schulz den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:4 erweiterte (86.). Damit war der Erfolg der Berliner gesichert. Der VFC Plauen rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – FC Hertha 03

VFC Plauen: Teufel – Liebig, Petzold, Koumpous, Wunderlich, (38. Ibisevic), Burdusudis (46. Plank), Schulz, Langer (46. Tauscher)

FC Hertha 03: Kiwus – Bayindir, Kirakos (58. Meki), Sperling, Weber, Steinrücken, Dögenci (82. Dimitriou), Kozian (73. Schultze), Van-Dunem (46. Sylla), Strana (58. Baba), Schulz

Tore: 0:1 Leon Strana (2.), 0:2 Ben Schulz (24.), 0:3 Ben Schulz (37.), 0:4 Ben Schulz (86.); Schiedsrichter: Tarik El-Hallag (Jena); Assistenten: Marcus Hölbig, Murat Kacar; Zuschauer: 71