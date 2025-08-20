Eine herbe Schlappe erlitt der VFC Plauen an diesem Sonntag auf heimischem Platz gegen den FC Hertha 03. Die Gastgeber verloren das Match in der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost vor 71 Zuschauern mit 0:4 (0:3).

Der erste Treffer wurde kurz nach Anpfiff erzielt, als Leon Strana für Hertha traf und nach nur zwei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Berliner waren aber noch lange nicht fertig: In Minute 24 wurde das zweite Tor durch Ben Schulz erzielt.

Innerhalb der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der FC Hertha 03 steckte einmal Gelb ein. Der Siegeszug der Berliner brach nicht ab. Minute 37: Hertha traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Schulz ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.09.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 3

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch vier Minuten bis zum Abpfiff, als Schulz den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:4 festigte (86.). Damit war der Triumph der Berliner entschieden. Die Plauener sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – FC Hertha 03

VFC Plauen: Teufel – Koumpous, Liebig, Burdusudis (46. Plank), Petzold, Langer (46. Tauscher), Schulz, Wunderlich, (38. Ibisevic)

FC Hertha 03: Kiwus – Steinrücken, Weber, Schulz, Dögenci (82. Dimitriou), Strana (58. Baba), Sperling, Van-Dunem (46. Sylla), Bayindir, Kozian (73. Schultze), Kirakos (58. Meki)

Tore: 0:1 Leon Strana (2.), 0:2 Ben Schulz (24.), 0:3 Ben Schulz (37.), 0:4 Ben Schulz (86.); Schiedsrichter: Tarik El-Hallag (Jena); Assistenten: Marcus Hölbig, Murat Kacar; Zuschauer: 71