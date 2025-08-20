Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost: An diesem Samstag hat der VFC Plauen auf dem eigenen Platz eine bitterliche Niederlage verkraften müssen. Gegen die Tennis Borussia Berlin U19 unterlag das Team von Norman Zschach mit 0:4 (0:1).

Gleich nach Spielstart schoss Spieler Nummer 10 das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (9.). In der verbliebenen Zeit bis zur Pause musste der Schiedsrichter intervenieren. Die Tennis Borussia Berlin U19 musste zweimal Gelb hinnehmen (38.). Der VFC Plauen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Norman Zschach. In der zweiten Halbzeit setzte Berlin noch einen drauf: In Minute 60 wurde ein weiteres Tor erzielt – wieder durch Spieler Nummer 10.

60. Minute: VFC Plauen liegt 0:2 zurück

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.09.2024, 12.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 2

Schon drei Spielminuten später konnte Spieler Nummer 23 (Berlin) den Ball über die Linie bringen (90.+5). Mit 4:0 gingen die Berliner als Sieger vom Platz. Die Plauener sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – Tennis Borussia Berlin U19

VFC Plauen: – Liebig, Wunderlich, Schulz, Petzold, Plank, Langer, Koumpous, Burdusudis (70. Ibisevic), Tauscher

Tennis Borussia Berlin U19: –

Tore: 0:1 (9.), 0:2 (60.), 0:3 (90.+2), 0:4 (90.+5); Schiedsrichter: Lucas Leihkauf (Plauen); Assistenten: Finn-Reiner Fetzer, Philipp Berndt; Zuschauer: 77