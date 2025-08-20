Am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost gelang dem FC Mecklenburg Schwerin U19 ein 3:2 (2:1)-Heimsieg über den VFC Plauen.

Schwerin/MTU. Am Samstag haben sich der FC Mecklenburg Schwerin U19 und der VFC Plauen ein aufregendes Duell geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (2:1).

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Charalampos Koumpous für Plauen traf und nach nur zehn Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Das Gegentor fiel kurze Zeit nach dem ersten: Diesmal setzte Sullyvan Domres den Ball ins Netz (18.).

Tor Nummer drei schoss Abdalrahman Elgezawy für Schwerin (31.). Es blieb spannend. Abdalrahman Elgezawy traf für Schwerin (63). Spielstand 3:1 für den FC Mecklenburg Schwerin U19.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2024, 11.00 Uhr

Austragungsort: Schwerin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 1

Auf den letzten Drücker, eine Minute vor dem Schlusspfiff, konnte Elias Burdusudis (Plauen) den Ball über die Linie bringen (89.). Es glückte allerdings nicht mehr, den Vorsprung der Gegner einzuholen. Die Schweriner sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: FC Mecklenburg Schwerin U19 – VFC Plauen

FC Mecklenburg Schwerin U19: Sixtus – Szulczyk (70. Bilson), Rühlke, Shalabai, Henke, Röpke, Zellmann, Fuchs (83. Barati), Elgezawy (83. Jaap), Domres (46. Pischel), Hartig

VFC Plauen: – Liebig, Langer, Plank, Koumpous, Petzold, Wunderlich, Tauscher, Burdusudis

Tore: 0:1 Charalampos Koumpous (10.), 1:1 Sullyvan Domres (18.), 2:1 Abdalrahman Elgezawy (31.), 3:1 Abdalrahman Elgezawy (63.), 3:2 Elias Burdusudis (89.); Schiedsrichter: Nico Wilke (Wismar); Assistenten: Sven Kellner, Christopher Gehrke; Zuschauer: 65