Der SC Borea Dresden sicherte sich am 21. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost einen 2:1 (0:1)-Heimsieg gegen den VFC Plauen.

Dresden/MTU. Im Spiel zwischen Dresden und Plauen am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand die Kontrolle gewinnen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 2:1 (0:1)-Erfolg für die Gastgeber.

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legte die Mannschafft von Norman Zschach vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Elias Burdusudis das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (40.). Kurz nach Beginn der zweiten Spielhälfte war es vorbei mit der Führung für die Plauener. Unfreiwillig beförderte Toni Niklas Wunderlich den Ball ins eigene Tor und sorgte so für Gleichstand (93.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.05.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Dresden

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 21

Das Spiel endete bitter für die Plauener. In der dritten Nachspielminute lenkte Toni Niklas Wunderlich den Ball unglücklich ins eigene Tor und schenkte dem Gegner unfreiwillig den Sieg. Die Gegner vom VFC Plauen beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der SC Borea Dresden rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SC Borea Dresden – VFC Plauen

SC Borea Dresden: Renk – Semar, Mende (82. Wagner), Mikulsky, Walther (64. Shafei), Schulze, Knötzsch (46. Yehia Nabil Khaled), Mätzler, Exner, Fröhlich, Goebel

VFC Plauen: – Burdusudis, Wunderlich, Tauscher, Ibisevic (54. Bammler), Langer, Schulz, Koumpous, Plank, Liebig

Tore: 0:1 Elias Burdusudis (40.), 1:1 Toni Niklas Wunderlich (90.+3), 2:1 Youssef Mohamed Monib Shafei (90.+4); Schiedsrichter: Oskar Lämpel (Dresden); Assistenten: Paula Kollmann, Lisa-Marie Huth; Zuschauer: 40