Einen 2:1 (0:0)-Heimerfolg gegen den VFC Plauen heimsten die SFC Stern 1 am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost ein.

Berlin/MTU. Nach einem spannenden Match haben sich die SFC Stern 1 und der VFC Plauen am Sonntag 2:1 (0:0) getrennt.

In der ersten Spielhälfte konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich verzeichnen und so ging es mit 0:0 torlos in die Pause.

Emre Özkaya (SFC Stern 1) netzte mitten in der zweiten Spielhälfte, in Spielminute 58, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das Gegentor fiel schon wenige Minuten nach dem ersten: Diesmal setzte Tim Schulz den Ball ins Netz (72.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.10.2024, 14.15 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 6

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch neun Minuten bis zum Abpfiff, als Mohammad Alhasan den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für die Elf aus Stern sicherte (81.). In Spielminute 89 handelten sich die SFC Stern 1 noch eine Gelbe Karte ein. Die Berliner sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SFC Stern 1 – VFC Plauen

SFC Stern 1: Salihovic – Aydin, Alhasan (88. Pantos), Jakupovic, Özkaya, Zimpel, Gefrörer, Wolf, Wundram (46. Garbulowski), Bassey, El Khanji (88. Mirchev)

VFC Plauen: Teufel – Tauscher, Burdusudis (87. Zapf), Wunderlich, Schulz, Plank, Petzold, Liebig

Tore: 1:0 Emre Özkaya (58.), 1:1 Tim Schulz (72.), 2:1 Mohammad Alhasan (81.); Schiedsrichter: Fabio Stemmler (Potsdam); Assistenten: Steen Mühlenbeck, Cornelius Grigoleitis; Zuschauer: 75