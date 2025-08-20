Der FC Mecklenburg Schwerin U19 sicherte sich am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost einen 3:2 (2:1)-Erfolg gegen den VFC Plauen.

Schwerin/MTU. Nach einem aufregenden Match haben sich der FC Mecklenburg Schwerin U19 und der VFC Plauen am Samstag 3:2 (2:1) getrennt.

Schon kurz nach Spielstart schoss Charalampos Koumpous das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (10.). Die Plauener konterten rasch mit einem zweiten Tor. Diesmal war Sullyvan Domres der Torschütze (18.).

Tor Nummer drei schoss Abdalrahman Elgezawy für Schwerin (31.). Die Partie blieb spannend. Abdalrahman Elgezawy traf für Schwerin (63). Spielstand 3:1 für den FC Mecklenburg Schwerin U19.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2024, 11.00 Uhr

Austragungsort: Schwerin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 1

Nur eine Minute vor Spielende gelang es Elias Burdusudis, den Ball ins Netz zu befördern (89.). Um zum Gegner aufzuschließen reichte es allerdings nicht mehr. Die Schweriner sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: FC Mecklenburg Schwerin U19 – VFC Plauen

FC Mecklenburg Schwerin U19: Sixtus – Hartig, Zellmann, Fuchs (83. Barati), Röpke, Henke, Elgezawy (83. Jaap), Domres (46. Pischel), Szulczyk (70. Bilson), Shalabai, Rühlke

VFC Plauen: – Petzold, Wunderlich, Burdusudis, Tauscher, Langer, Plank, Liebig, Koumpous

Tore: 0:1 Charalampos Koumpous (10.), 1:1 Sullyvan Domres (18.), 2:1 Abdalrahman Elgezawy (31.), 3:1 Abdalrahman Elgezawy (63.), 3:2 Elias Burdusudis (89.); Schiedsrichter: Nico Wilke (Wismar); Assistenten: Sven Kellner, Christopher Gehrke; Zuschauer: 65