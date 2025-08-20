Einen 2:1 (0:1)-Heimsieg gegen den VFC Plauen heimste der SC Borea Dresden am 21. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost ein.

Dresden/MTU. Dresden – Plauen: Nachdem der SC Borea Dresden an diesem Samstag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und sicherte sich den Sieg mit einem Treffer Vorsprung. Endstand: 2:1 (0:1).

Das ersehnte erste Tor kam für die Mannschaft von Norman Zschach am Ende der ersten Halbzeit, als Elias Burdusudis für Plauen traf und nach einer bis dahin ersten Halbzeit ohne Tore in Minute 40 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Direkt nach Beginn der zweiten Spielhälfte verspielten die Hausherren ihren Vorteil jedoch wieder. Unfreiwillig beförderte Toni Niklas Wunderlich den Ball ins eigene Tor und sorgte so für den Ausgleichstreffer (93.).

Datum & Uhrzeit: 03.05.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Dresden

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 21

Das Spiel endete bitter für die Plauener. In der dritten Nachspielminute lenkte Toni Niklas Wunderlich den Ball unglücklich ins eigene Tor und schenkte dem Gegner unfreiwillig den Sieg. Die Gegner vom VFC Plauen beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der SC Borea Dresden rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SC Borea Dresden – VFC Plauen

SC Borea Dresden: Renk – Mätzler, Goebel, Knötzsch (46. Yehia Nabil Khaled), Mikulsky, Schulze, Semar, Exner, Mende (82. Wagner), Fröhlich, Walther (64. Shafei)

VFC Plauen: – Wunderlich, Plank, Koumpous, Liebig, Tauscher, Burdusudis, Langer, Schulz, Ibisevic (54. Bammler)

Tore: 0:1 Elias Burdusudis (40.), 1:1 Toni Niklas Wunderlich (90.+3), 2:1 Youssef Mohamed Monib Shafei (90.+4); Schiedsrichter: Oskar Lämpel (Dresden); Assistenten: Paula Kollmann, Lisa-Marie Huth; Zuschauer: 40