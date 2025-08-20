Einen 3:2 (1:1)-Heimsieg gegen den FC Mecklenburg Schwerin U19 fuhr der VFC Plauen am 14. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost ein.

Plauen/MTU. Am Samstag haben sich der VFC Plauen und der FC Mecklenburg Schwerin U19 ein packendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (1:1).

In Minute 13 schoss Mustafa Mohammadi das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand. Das Gegentor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Carlos Hartig den Ball ins Netz.

VFC Plauen und FC Mecklenburg Schwerin U19 – 1:1 in Minute 44

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der VFC Plauen kassierte einmal Gelb. Mit einem Spielstand von 1:1 gingen die Teams in die Pause.Die Partie blieb spannend. Treffer Nummer drei schoss Maximilian Ibisevic/Plauen (71.), gefolgt von David Langer (VFC Plauen) in Minute 76. Spielstand 3:1 für den VFC Plauen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 01.03.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 14

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Andrii Shalabai, den Ball ins Netz zu befördern (90.+3). Um zum Kontrahenten aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr. Die Plauener sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – FC Mecklenburg Schwerin U19

VFC Plauen: Teufel – T. Schulz, Koumpous (62. Petzold), Tauscher, Burdusudis (87. M. Schulz), Langer, Liebig (50. Spörl), Krantz, Wunderlich, Plank, Mohammadi (62. Ibisevic)

FC Mecklenburg Schwerin U19: Sixtus (25. Barkowski) – Schäfer (75. Bilson), Jaap (85. Witt), Röpke, Barati (69. Rühlke), Müller, Shalabai, Zellmann, Hartig (69. Fuchs), Szulczyk, Elgezawy (85. Stepantsev)

Tore: 1:0 Mustafa Mohammadi (13.), 1:1 Carlos Hartig (44.), 2:1 Maximilian Ibisevic (71.), 3:1 David Langer (76.), 3:2 Andrii Shalabai (90.+3); Schiedsrichter: Romano Wehner (Zschorlau); Assistenten: Hannes Scheffel, Nathanael Lange; Zuschauer: 50