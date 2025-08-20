Einen herausragenden Sieg in der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost errangen Marcel Jankowski und sein Team FC Förderkader Rene Schneider gegen den VFC Plauen – die überlegene Leistung spiegelt sich in einem 5:0 (2:0) wider.

Rostock/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Sonntag den 80 Besuchern auf dem ESV Lok Platz II geboten. Die Rostocker setzten sich deutlich mit 5:0 (2:0) gegen die Gäste aus Plauen durch.

Spieler Nummer 7 (FC Förderkader Rene Schneider) netzte nur fünf Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. In der ersten Halbzeit musste der Schiedsrichter intervenieren. Der VFC Plauen steckte einmal Gelb ein (24.). Die Rostocker waren aber noch längst nicht fertig: In Minute 42 wurde das zweite Tor durch Spieler Nummer 10 erzielt.

In den folgenden Minuten griff der Schiri erneut in die Tasche. Der FC Förderkader Rene Schneider musste jetzt einmal Gelb hinnehmen. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Spielstand 4:0 für den FC Förderkader Rene Schneider.

Datum & Uhrzeit: 10.11.2024, 11.00 Uhr

Austragungsort: Rostock

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 10

Schon zwei Spielminuten darauf konnte Spieler Nummer 7 (Förderkader) den Ball erneut über die Linie bringen (80.). Mit 5:0 verließen die Rostocker den Platz als Sieger. In Spielminute 80 handelte sich der VFC Plauen noch eine Gelbe Karte ein. Der FC Förderkader Rene Schneider rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: FC Förderkader Rene Schneider – VFC Plauen

FC Förderkader Rene Schneider: –

VFC Plauen: Teufel – Petzold, Burdusudis, Plank, Tauscher (75. Tiepner), Schulz, Langer, Wunderlich, Koumpous

Tore: 1:0 (5.), 2:0 (42.), 3:0 (65.), 4:0 (78.), 5:0 (80.); Zuschauer: 80