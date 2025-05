Dem FC Förderkader Rene Schneider glückte es am 22. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost, den FC Mecklenburg Schwerin U19 mit 4:1 (3:0) zu besiegen. 53 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Erik Ahrens (FC Förderkader Rene Schneider) netzte 14 Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Das zweite Tor ließ nicht lange auf sich warten: Erneut setzte Ahrens den Ball ins Netz.

Und die Serie an Treffern war noch nicht vorbei: Ahrens konnte in Minute 44 erneut einnetzen. Es lief nicht gut für den FC Mecklenburg Schwerin U19. In Minute 54 gelang es Spieler Nummer 2 noch, ein Anschlusstor zu erzielen, gewinnen konnte das Team das Match nicht mehr. Spielstand 3:1 für den FC Förderkader Rene Schneider.

Datum & Uhrzeit: 11.05.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Rostock

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 22

In der 70. Minute musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der FC Mecklenburg Schwerin U19 musste einmal Gelb hinnehmen.

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten nur noch neun Minuten bis zum Abpfiff, als Ahrens den Ball erneut hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 4:1 ausbaute (81.). Damit war der Triumph der Rostocker gesichert. In Spielminute 91 handelte sich der FC Förderkader Rene Schneider noch eine Gelbe Karte ein.

Aufstellung und Statistik: FC Förderkader Rene Schneider – FC Mecklenburg Schwerin U19

FC Förderkader Rene Schneider: L. Ahrens – Wolff, Schmidt (83. Latta), Schultz (60. Maluch), Sahwil (77. Apelt), Sorokolita (68. Walkhoefer), Podeyn, Lampe, Bloch (83. Rülke), E. Ahrens (83. Zepuntke), Sanguinette

FC Mecklenburg Schwerin U19: Barkowski – Müller, Zellmann, Pischel (32. Schäfer), Elgezawy (83. Stepantsev), Bilson, Shalabai, Röpke, Barati, Hartig, Szulczyk (65. Henke)

Tore: 1:0 Erik Ahrens (14.), 2:0 Erik Ahrens (31.), 3:0 Erik Ahrens (44.), 3:1 Andrii Shalabai (54.), 4:1 Erik Ahrens (81.); Schiedsrichter: Ole Donner (Rostock); Assistenten: Karl-Eric Bernhardt, Danny Gerth; Zuschauer: 53