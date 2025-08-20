Am 16. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost durfte sich der FC Hertha 03 vor 69 Fußballfans über einen soliden 2:0 (1:0)-Erfolg gegen den VFC Plauen freuen.

Berlin/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 69 Besuchern des Ernst-Reuter-Sportforums NR1 geboten. Die Berliner waren den Gästen aus Plauen mit 2:0 (1:0) souverän überlegen.

In Minute 20 schoss Wesa Den Araujo Van-Dunem das erste Tor und brachte die Gäste ins Schwitzen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.03.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 16

Minute 62: FC Hertha 03 liegt mit 2:0 vorne

In Minute 62 fiel das letzte Tor der Partie. 17 Minuten nach Anpfiff gelang es Ben Schulz, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seines Teams zum 2:0 zu festigen (62.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der FC Hertha 03 wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom VFC Plauen beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Berliner sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: FC Hertha 03 – VFC Plauen

FC Hertha 03: Kiwus – Sperling, Güler (60. Voigt), Kozian (28. Dögenci), Van-Dunem (70. Soliman), Kirakos, Sylla, Schulz, Bunger, Ögüt, Strana (60. Meki)

VFC Plauen: – Petzold, Tauscher, (54. Burdusudis), Liebig, Koumpous, Plank, Schulz (79. Ibisevic), Wunderlich, Langer

Tore: 1:0 Wesa Den Araujo Van-Dunem (20.), 2:0 Ben Schulz (62.); Schiedsrichter: Toni Bauer (Joachimsthal); Assistenten: Fabian Lubomierski, Alexander Kahl; Zuschauer: 69