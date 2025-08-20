Dem FC Hertha 03 gelang es am 16. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost, den VFC Plauen mit 2:0 (1:0) zu besiegen. 69 Zuschauer waren live dabei.

Berlin/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 69 Besuchern des Ernst-Reuter-Sportforums NR1 geboten. Die Berliner waren den Gästen aus Plauen mit 2:0 (1:0) souverän überlegen.

Wesa Den Araujo Van-Dunem (FC Hertha 03) netzte 20 Minuten nach Spielbeginn als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.03.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 16

FC Hertha 03 baut Vorsprung auf 2:0 aus – 62. Minute

Das finale Tor der Partie fiel 17 Minuten nach der Halbzeitpause, als Ben Schulz den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 2:0 festigte (62.). Damit war der Erfolg der Berliner entschieden. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels weiterhin spannend. Der FC Hertha 03 wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom VFC Plauen beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Berliner sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: FC Hertha 03 – VFC Plauen

FC Hertha 03: Kiwus – Güler (60. Voigt), Schulz, Bunger, Strana (60. Meki), Kirakos, Sylla, Van-Dunem (70. Soliman), Kozian (28. Dögenci), Ögüt, Sperling

VFC Plauen: – (54. Burdusudis), Schulz (79. Ibisevic), Petzold, Tauscher, Wunderlich, Langer, Liebig, Plank, Koumpous

Tore: 1:0 Wesa Den Araujo Van-Dunem (20.), 2:0 Ben Schulz (62.); Schiedsrichter: Toni Bauer (Joachimsthal); Assistenten: Fabian Lubomierski, Alexander Kahl; Zuschauer: 69