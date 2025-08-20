Am 16. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost konnte sich der FC Hertha 03 vor 69 Zuschauern über einen soliden 2:0 (1:0)-Erfolg gegen den VFC Plauen freuen.

Berlin/MTU. Ein erfolgreiches Heimspiel hat sich am Samstag den 69 Besuchern des Ernst-Reuter-Sportforums NR1 geboten. Die Berliner setzten sich souverän mit 2:0 (1:0) gegen die Gäste aus Plauen durch.

Wesa Den Araujo Van-Dunem traf für den FC Hertha 03 in Minute 20 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.03.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 16

FC Hertha 03 führt mit 2:0 – Minute 62

In Minute 62 fiel der finale Treffer der Partie. 17 Minuten nach Anpfiff gelang es Ben Schulz, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 2:0 zu festigen (62.). Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der FC Hertha 03 wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom VFC Plauen beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Berliner sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: FC Hertha 03 – VFC Plauen

FC Hertha 03: Kiwus – Bunger, Schulz, Sylla, Kirakos, Güler (60. Voigt), Ögüt, Van-Dunem (70. Soliman), Strana (60. Meki), Sperling, Kozian (28. Dögenci)

VFC Plauen: – Koumpous, Petzold, Liebig, Schulz (79. Ibisevic), Langer, Wunderlich, (54. Burdusudis), Tauscher, Plank

Tore: 1:0 Wesa Den Araujo Van-Dunem (20.), 2:0 Ben Schulz (62.); Schiedsrichter: Toni Bauer (Joachimsthal); Assistenten: Fabian Lubomierski, Alexander Kahl; Zuschauer: 69