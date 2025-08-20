Der FC Hertha 03 errang am 16. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost vor 69 Fußballfans einen klaren 2:0 (1:0)-Sieg gegen den VFC Plauen.

Berlin/MTU. Am Samstag konnten die Fußballfans im Ernst-Reuter-Sportforum NR1 eine erfolgreiche Heimpartie erleben. Die Berliner gewannen souverän mit 2:0 (1:0) gegen die Rivalen aus Plauen.

Wesa Den Araujo Van-Dunem traf für den FC Hertha 03 in Minute 20 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.03.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 16

FC Hertha 03 in Minute 62 2:0 in Führung

Das finale Tor der Partie fiel 17 Minuten nach der Pause, als Ben Schulz den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 ausbaute (62.). Damit war der Sieg der Berliner gesichert. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der FC Hertha 03 wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom VFC Plauen beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Berliner sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: FC Hertha 03 – VFC Plauen

FC Hertha 03: Kiwus – Ögüt, Schulz, Van-Dunem (70. Soliman), Strana (60. Meki), Sperling, Güler (60. Voigt), Bunger, Kozian (28. Dögenci), Sylla, Kirakos

VFC Plauen: – Schulz (79. Ibisevic), Koumpous, Langer, Petzold, Wunderlich, (54. Burdusudis), Plank, Liebig, Tauscher

Tore: 1:0 Wesa Den Araujo Van-Dunem (20.), 2:0 Ben Schulz (62.); Schiedsrichter: Toni Bauer (Joachimsthal); Assistenten: Fabian Lubomierski, Alexander Kahl; Zuschauer: 69