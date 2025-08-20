Ergebnis 16. Spieltag FC Hertha 03 siegt daheim mit 2:0 gegen VFC Plauen
Der FC Hertha 03 errang am 16. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost vor 69 Fußballfans einen klaren 2:0 (1:0)-Sieg gegen den VFC Plauen.
Berlin/MTU. Am Samstag konnten die Fußballfans im Ernst-Reuter-Sportforum NR1 eine erfolgreiche Heimpartie erleben. Die Berliner gewannen souverän mit 2:0 (1:0) gegen die Rivalen aus Plauen.
Wesa Den Araujo Van-Dunem traf für den FC Hertha 03 in Minute 20 und sicherte so dem Gastgeber einen Vorsprung.
Spielinfos
- Datum & Uhrzeit: 22.03.2025, 13.30 Uhr
- Austragungsort: Berlin
- Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost
- Spieltag: 16
FC Hertha 03 in Minute 62 2:0 in Führung
Das finale Tor der Partie fiel 17 Minuten nach der Pause, als Ben Schulz den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 ausbaute (62.). Damit war der Sieg der Berliner gesichert. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der FC Hertha 03 wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom VFC Plauen beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Berliner sind somit auf Platz eins.
Aufstellung und Statistik: FC Hertha 03 – VFC Plauen
FC Hertha 03: Kiwus – Ögüt, Schulz, Van-Dunem (70. Soliman), Strana (60. Meki), Sperling, Güler (60. Voigt), Bunger, Kozian (28. Dögenci), Sylla, Kirakos
VFC Plauen: – Schulz (79. Ibisevic), Koumpous, Langer, Petzold, Wunderlich, (54. Burdusudis), Plank, Liebig, Tauscher
Tore: 1:0 Wesa Den Araujo Van-Dunem (20.), 2:0 Ben Schulz (62.); Schiedsrichter: Toni Bauer (Joachimsthal); Assistenten: Fabian Lubomierski, Alexander Kahl; Zuschauer: 69