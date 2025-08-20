Dem FC Hertha 03 glückte es am 16. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost, den VFC Plauen mit 2:0 (1:0) zu besiegen. 69 Fans verfolgten das Spiel live vor Ort.

Berlin/MTU. Ein erfolgreiches Spiel hat sich am Samstag den 69 Besuchern des Ernst-Reuter-Sportforums NR1 geboten. Die Berliner waren den Gästen aus Plauen mit 2:0 (1:0) souverän überlegen.

In Minute 20 schoss Wesa Den Araujo Van-Dunem das erste Tor und brachte die Gäste in Rückstand.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 22.03.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 16

FC Hertha 03 liegt in Minute 62 2:0 vorn

Das finale Tor der Partie fiel 17 Minuten nach der Halbzeitpause, als Ben Schulz den Ball über die Torlinie bugsierte und so den Abstand zum 2:0 ausbaute (62.). Damit war der Sieg der Berliner entschieden. Obwohl keine Tore mehr fielen, war der Rest des Spiels nicht langweilig. Der FC Hertha 03 wurde noch zweimal mit Gelb verwarnt. Die Gegner vom VFC Plauen beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Der FC Hertha 03 rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: FC Hertha 03 – VFC Plauen

FC Hertha 03: Kiwus – Kirakos, Ögüt, Bunger, Güler (60. Voigt), Sperling, Strana (60. Meki), Sylla, Van-Dunem (70. Soliman), Kozian (28. Dögenci), Schulz

VFC Plauen: – Plank, Petzold, (54. Burdusudis), Langer, Tauscher, Schulz (79. Ibisevic), Wunderlich, Koumpous, Liebig

Tore: 1:0 Wesa Den Araujo Van-Dunem (20.), 2:0 Ben Schulz (62.); Schiedsrichter: Toni Bauer (Joachimsthal); Assistenten: Fabian Lubomierski, Alexander Kahl; Zuschauer: 69