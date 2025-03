Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost: Der Heimvorteil half dem FC Hertha 03 am Sonntag nicht, als er sich vor 47 Zuschauern mit 0:2 (0:1) gegen den BFC Preussen verabschieden musste.

Berlin/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Tilman Käpnick. Der Trainer von Hertha musste sein Team bei einer 0:2 (0:1)-Niederlage gegen BFC beobachten.

Gabriel Can traf für den BFC Preussen in Minute 23 und brachte so die Gastgeber ins Hintertreffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 02.03.2025, 13.30 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 14

FC Hertha 03 liegt 0:2 zurück – Minute 53

Nur kurz nach dem Seitenwechsel fiel dann schon der letzte Treffer, als Arijan Emini den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:2 erweiterte (53.). Damit war der Erfolg der Berliner gesichert. Die Gegner vom BFC Preussen beendeten die Partie mit einer Gelben Karte. Die Berliner sind auf Platz sieben gerutscht.

Aufstellung und Statistik: FC Hertha 03 – BFC Preussen

FC Hertha 03: Dieye – Strana (76. Meki), Van-Dunem, Dögenci, Sperling (46. Voigt), Bunger, Kozian, Schulz, Steinrücken, Ögüt (76. Beresh), Sylla

BFC Preussen: Ahmad – Mücke, Rehberg (85. Körber), Emini (70. Dagdemir), Abou-Chaker (46. Maleca), Xydias (58. Minko), Taskiran, Yildirim, Dworzynski (85. Rmieh), Can (58. Sassi), Peter

Tore: 0:1 Gabriel Can (23.), 0:2 Arijan Emini (53.); Schiedsrichter: Hannes Stein (Berlin); Assistenten: Frederic Schecker, Peter Bunse; Zuschauer: 47