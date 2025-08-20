Der FC Mecklenburg Schwerin U19 sicherte sich am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost einen 3:2 (2:1)-Heimsieg gegen den VFC Plauen.

Schwerin/MTU. Am Samstag haben sich der FC Mecklenburg Schwerin U19 und der VFC Plauen ein spannendes Match geliefert. Das Ergebnis war ein 3:2 (2:1).

Bereits kurz nach Anpfiff schoss Charalampos Koumpous das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (10.). Das Gegentor folgte kurz nach dem ersten Tor: Diesmal setzte Sullyvan Domres den Ball ins Netz (18.).

Tor Nummer drei schoss Abdalrahman Elgezawy für Schwerin (31.). Es blieb spannend. Abdalrahman Elgezawy traf für Schwerin (63). Spielstand 3:1 für den FC Mecklenburg Schwerin U19.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2024, 11.00 Uhr

Austragungsort: Schwerin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 1

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten nur noch eine Minute bis zum Abpfiff, als Elias Burdusudis den Ball ins gegnerische Tor bugsierte (89.). Den Vorsprung der gegnerischen Mannschaft konnten die Plauener aber nicht mehr wettmachen. Der FC Mecklenburg Schwerin U19 rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: FC Mecklenburg Schwerin U19 – VFC Plauen

FC Mecklenburg Schwerin U19: Sixtus – Szulczyk (70. Bilson), Henke, Shalabai, Zellmann, Hartig, Röpke, Domres (46. Pischel), Fuchs (83. Barati), Rühlke, Elgezawy (83. Jaap)

VFC Plauen: – Tauscher, Langer, Petzold, Wunderlich, Plank, Liebig, Burdusudis, Koumpous

Tore: 0:1 Charalampos Koumpous (10.), 1:1 Sullyvan Domres (18.), 2:1 Abdalrahman Elgezawy (31.), 3:1 Abdalrahman Elgezawy (63.), 3:2 Elias Burdusudis (89.); Schiedsrichter: Nico Wilke (Wismar); Assistenten: Sven Kellner, Christopher Gehrke; Zuschauer: 65