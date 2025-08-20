Einen 3:2 (2:1)-Heimerfolg gegen den VFC Plauen fuhr der FC Mecklenburg Schwerin U19 am 1. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost ein.

Schwerin/MTU. Der FC Mecklenburg Schwerin U19 und der VFC Plauen haben sich am Samstag in einem spannenden Spiel gemessen und trennten sich 3:2 (2:1).

Charalampos Koumpous (VFC Plauen) netzte nur zehn Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Plauener konterten kurz darauf mit einem zweiten Tor. Diesmal war Sullyvan Domres der Torschütze (18.).

Minute 18 FC Mecklenburg Schwerin U19 auf Augenhöhe mit VFC Plauen – 1:1

Tor Nummer drei schoss Abdalrahman Elgezawy für Schwerin (31.). Es blieb spannend. Abdalrahman Elgezawy traf für Schwerin (63). Spielstand 3:1 für den FC Mecklenburg Schwerin U19.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 31.08.2024, 11.00 Uhr

Austragungsort: Schwerin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 1

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Torerfolg: Es fehlten lediglich eine Minute bis zum Abpfiff, als Elias Burdusudis den Ball über die Torlinie bugsierte (89.). Den Vorsprung der Gegner konnten die Plauener aber nicht mehr ausgleichen. Der FC Mecklenburg Schwerin U19 rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: FC Mecklenburg Schwerin U19 – VFC Plauen

FC Mecklenburg Schwerin U19: Sixtus – Hartig, Elgezawy (83. Jaap), Henke, Szulczyk (70. Bilson), Zellmann, Röpke, Shalabai, Domres (46. Pischel), Fuchs (83. Barati), Rühlke

VFC Plauen: – Wunderlich, Burdusudis, Plank, Petzold, Koumpous, Langer, Tauscher, Liebig

Tore: 0:1 Charalampos Koumpous (10.), 1:1 Sullyvan Domres (18.), 2:1 Abdalrahman Elgezawy (31.), 3:1 Abdalrahman Elgezawy (63.), 3:2 Elias Burdusudis (89.); Schiedsrichter: Nico Wilke (Wismar); Assistenten: Sven Kellner, Christopher Gehrke; Zuschauer: 65