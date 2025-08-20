Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost: An diesem Samstag hat der VFC Plauen auf dem eigenen Platz eine herbe Pleite einstecken müssen. Gegen die Tennis Borussia Berlin U19 unterlag das Team von Norman Zschach mit 0:4 (0:1).

Plauen/MTU. Vor 77 Zuschauern hat sich das Team von Norman Zschach mit 0:4 (0:1) gegen Berlin eine Niederlage eingestehen müssen.

Schon kurz nach Anpfiff schoss Spieler Nummer 10 das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (9.). In der verbliebenen Zeit bis zur Pause musste der Schiedsrichter intervenieren. Die Tennis Borussia Berlin U19 musste zweimal Gelb hinnehmen (38.). Der VFC Plauen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Norman Zschach. Die Berliner legten in der zweiten Halbzeit nach. Wieder war Spieler Nummer 10 der Torschütze (60.).

VFC Plauen hinkt 0:2 hinterher – Minute 60

Der Siegeszug der Berliner brach nicht ab.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.09.2024, 12.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 2

Ein letztes Tor folgte kurz danach, als Spieler Nummer 23 den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:4 verfestigte (90.+5). Damit war der Sieg der Berliner entschieden. Der VFC Plauen rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – Tennis Borussia Berlin U19

VFC Plauen: – Schulz, Liebig, Wunderlich, Tauscher, Burdusudis (70. Ibisevic), Langer, Plank, Petzold, Koumpous

Tennis Borussia Berlin U19: –

Tore: 0:1 (9.), 0:2 (60.), 0:3 (90.+2), 0:4 (90.+5); Schiedsrichter: Lucas Leihkauf (Plauen); Assistenten: Finn-Reiner Fetzer, Philipp Berndt; Zuschauer: 77