Deutlich unterlegen zeigte sich der VFC Plauen in der Partie gegen den FC Hertha 03 vergangenen Sonntag in der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost. Die Gastgeber verloren mit 0:4 (0:3).

Plauen/MTU. Das Match zwischen Plauen und Hertha ist mit einer klaren 0:4 (0:3)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Der erste Treffer wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Leon Strana für Hertha traf und nach nur zwei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Berliner legten in der 24. Minute nach. Diesmal war Ben Schulz der Torschütze.

VFC Plauen hinkt 0:2 hinterher – 24. Minute

Im weiteren Spielverlauf griff der Schiri in die Tasche. Der FC Hertha 03 kassierte einmal Gelb. Der Siegeszug der Berliner brach nicht ab. Minute 37: Hertha traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Schulz ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.09.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 3

Auf den letzten Drücker, vier Minuten vor Abpfiff, konnte Schulz (Hertha) den Ball erneut über die Linie bringen (86.). Mit 4:0 verließen die Berliner den Platz als Sieger. Die Plauener sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – FC Hertha 03

VFC Plauen: Teufel – Langer (46. Tauscher), Koumpous, Burdusudis (46. Plank), Petzold, Wunderlich, Schulz, (38. Ibisevic), Liebig

FC Hertha 03: Kiwus – Bayindir, Steinrücken, Dögenci (82. Dimitriou), Kirakos (58. Meki), Van-Dunem (46. Sylla), Kozian (73. Schultze), Strana (58. Baba), Sperling, Weber, Schulz

Tore: 0:1 Leon Strana (2.), 0:2 Ben Schulz (24.), 0:3 Ben Schulz (37.), 0:4 Ben Schulz (86.); Schiedsrichter: Tarik El-Hallag (Jena); Assistenten: Marcus Hölbig, Murat Kacar; Zuschauer: 71