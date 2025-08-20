Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost: An diesem Wochenende hat der VFC Plauen im eigenen Stadion eine bitterliche Niederlage einstecken müssen. Gegen die Tennis Borussia Berlin U19 unterlag das Team von Norman Zschach mit 0:4 (0:1).

Plauen/MTU. Das Match zwischen Plauen und Berlin ist mit einer klaren 0:4 (0:1)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Schon kurz nach Spielstart schoss Spieler Nummer 10 das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (9.). In der verbliebenen Zeit bis zur Pause musste der Schiedsrichter handeln. Die Tennis Borussia Berlin U19 kassierte zweimal Gelb (38.). Der VFC Plauen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Norman Zschach. Die Berliner legten in der zweiten Halbzeit nach. Wieder war Spieler Nummer 10 der Torschütze (60.).

VFC Plauen liegt 0:2 zurück – 60. Minute

Der Siegeszug der Berliner brach nicht ab.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.09.2024, 12.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 2

Nach wenigen Momenten gelang es Spieler Nummer 23, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 0:4 zu festigen (90.+5). Der VFC Plauen rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – Tennis Borussia Berlin U19

VFC Plauen: – Liebig, Wunderlich, Schulz, Langer, Tauscher, Plank, Koumpous, Burdusudis (70. Ibisevic), Petzold

Tennis Borussia Berlin U19: –

Tore: 0:1 (9.), 0:2 (60.), 0:3 (90.+2), 0:4 (90.+5); Schiedsrichter: Lucas Leihkauf (Plauen); Assistenten: Finn-Reiner Fetzer, Philipp Berndt; Zuschauer: 77