Klar unterlegen zeigte sich der VFC Plauen im Spiel gegen den FC Hertha 03 am vergangenen Sonntag in der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost. Die Gastgeber verloren mit 0:4 (0:3).

Plauen/MTU. Das Spiel zwischen Plauen und Hertha ist mit einer klaren 0:4 (0:3)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Der erste Treffer wurde kurz nach dem Anstoß erzielt, als Leon Strana für Hertha traf und nach nur zwei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Berliner waren aber noch lange nicht fertig: In Minute 24 wurde das zweite Tor durch Ben Schulz erzielt.

VFC Plauen liegt 0:2 zurück – Minute 24

In den folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der FC Hertha 03 steckte einmal Gelb ein. Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort. Minute 37: Hertha traf ein weiteres Mal. Diesmal netzte Schulz ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.09.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 3

Auf den letzten Drücker, vier Minuten vor Abpfiff, konnte Schulz (Hertha) den Ball erneut über die Linie bringen (86.). Mit 4:0 verließen die Berliner den Platz als Sieger. Der VFC Plauen rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – FC Hertha 03

VFC Plauen: Teufel – Langer (46. Tauscher), Liebig, (38. Ibisevic), Wunderlich, Burdusudis (46. Plank), Schulz, Koumpous, Petzold

FC Hertha 03: Kiwus – Kirakos (58. Meki), Schulz, Steinrücken, Van-Dunem (46. Sylla), Dögenci (82. Dimitriou), Weber, Bayindir, Sperling, Kozian (73. Schultze), Strana (58. Baba)

Tore: 0:1 Leon Strana (2.), 0:2 Ben Schulz (24.), 0:3 Ben Schulz (37.), 0:4 Ben Schulz (86.); Schiedsrichter: Tarik El-Hallag (Jena); Assistenten: Marcus Hölbig, Murat Kacar; Zuschauer: 71