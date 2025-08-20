Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost: An diesem Wochenende hat der VFC Plauen auf dem eigenen Platz eine herbe Pleite einstecken müssen. Gegen den FC Hertha 03 unterlag das Team von Norman Zschach mit 0:4 (0:3).

Plauen/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Norman Zschach. Der Trainer von Plauen musste sein Team bei einer 0:4 (0:3)-Niederlage gegen Hertha beobachten.

Leon Strana (FC Hertha 03) netzte nur zwei Minuten nach Spielstart als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Das zweite Tor ließ nicht allzu lang auf sich warten: Diesmal setzte Ben Schulz den Ball ins Netz.

VFC Plauen liegt 0:2 im Rückstand – Minute 24

Im Laufe der folgenden Minuten griff der Schiri in die Tasche. Der FC Hertha 03 steckte einmal Gelb ein. Der Siegeszug der Berliner brach nicht ab. Minute 37: Hertha traf ein weiteres Mal. Wieder netzte Schulz ein.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 15.09.2024, 14.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 3

In den letzten Spielminuten kam es dann noch zu einem Erfolg: Es fehlten lediglich vier Minuten bis zum Abpfiff, als Schulz den Ball erneut ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 0:4 verfestigte (86.). Damit war der Sieg der Berliner entschieden. Der VFC Plauen rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – FC Hertha 03

VFC Plauen: Teufel – Koumpous, Wunderlich, Liebig, Burdusudis (46. Plank), Schulz, Langer (46. Tauscher), Petzold, (38. Ibisevic)

FC Hertha 03: Kiwus – Sperling, Weber, Van-Dunem (46. Sylla), Steinrücken, Strana (58. Baba), Kirakos (58. Meki), Kozian (73. Schultze), Schulz, Dögenci (82. Dimitriou), Bayindir

Tore: 0:1 Leon Strana (2.), 0:2 Ben Schulz (24.), 0:3 Ben Schulz (37.), 0:4 Ben Schulz (86.); Schiedsrichter: Tarik El-Hallag (Jena); Assistenten: Marcus Hölbig, Murat Kacar; Zuschauer: 71