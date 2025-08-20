Signifikant unterlegen zeigte sich der VFC Plauen in der Partie gegen die Tennis Borussia Berlin U19 am vergangenen Samstag in der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost. Die Gastgeber verloren mit 0:4 (0:1).

Plauen/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Norman Zschach. Der Trainer von Plauen musste seine Mannschaft bei einer 0:4 (0:1)-Niederlage gegen Berlin beobachten.

Der erste Treffer wurde kurz nach Spielstart erzielt, als Spieler Nummer 10 für Berlin traf und nach nur neun Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Die Tennis Borussia Berlin U19 kassierte zweimal Gelb (38.). Der VFC Plauen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Norman Zschach. In der zweiten Halbzeit setzte Berlin noch einen drauf: In Minute 60 wurde das zweite Tor erzielt – wieder durch Spieler Nummer 10.

VFC Plauen liegt 0:2 im Rückstand – Minute 60

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.09.2024, 12.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 2

Schon drei Minuten später konnte Spieler Nummer 23 (Berlin) den Ball über die Linie bringen (90.+5). Mit 4:0 verließen die Berliner den Platz als Sieger. Der VFC Plauen rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – Tennis Borussia Berlin U19

VFC Plauen: – Liebig, Wunderlich, Koumpous, Schulz, Petzold, Tauscher, Burdusudis (70. Ibisevic), Langer, Plank

Tennis Borussia Berlin U19: –

Tore: 0:1 (9.), 0:2 (60.), 0:3 (90.+2), 0:4 (90.+5); Schiedsrichter: Lucas Leihkauf (Plauen); Assistenten: Finn-Reiner Fetzer, Philipp Berndt; Zuschauer: 77