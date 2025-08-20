Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost: An diesem Wochenende hat der VFC Plauen auf dem eigenen Platz eine herbe Pleite verschmerzen müssen. Gegen die Tennis Borussia Berlin U19 unterlag das Team von Norman Zschach mit 0:4 (0:1).

Spieler Nummer 10 (Tennis Borussia Berlin U19) netzte nur neun Minuten nach Anpfiff als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. In der verbliebenen Zeit bis zur Pause musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Die Tennis Borussia Berlin U19 kassierte zweimal Gelb (38.). Der VFC Plauen hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Norman Zschach. In der zweiten Halbzeit setzte Berlin noch einen drauf: In Minute 60 wurde das zweite Tor erzielt – wieder durch Spieler Nummer 10.

Der Trend setzte sich im weiteren Spielverlauf fort.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 07.09.2024, 12.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 2

Nur drei Minuten darauf konnte Spieler Nummer 23 (Berlin) den Ball über die Linie bringen (90.+5). Mit 4:0 gingen die Berliner als Sieger vom Platz. Der VFC Plauen rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – Tennis Borussia Berlin U19

VFC Plauen: – Burdusudis (70. Ibisevic), Petzold, Plank, Koumpous, Tauscher, Liebig, Langer, Schulz, Wunderlich

Tennis Borussia Berlin U19: –

Tore: 0:1 (9.), 0:2 (60.), 0:3 (90.+2), 0:4 (90.+5); Schiedsrichter: Lucas Leihkauf (Plauen); Assistenten: Finn-Reiner Fetzer, Philipp Berndt; Zuschauer: 77