Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost: Der Heimvorteil half dem BFC DYNAMO U19 am Sonntag nicht, als er sich vor 38 Zuschauern mit 1:3 (0:3) gegen die Tennis Borussia Berlin U19 geschlagen geben musste.

Berlin/MTU. Das Match zwischen BFC und Berlin ist mit einer deutlichen 1:3 (0:3)-Niederlage für die Gastgeber geendet.

Das Spiel war bereits gut angelaufen, als Spieler Nummer 4 für Berlin traf und in Minute 17 die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Berliner legten in der 43. Minute nach. Wieder war Spieler Nummer 4 der Torschütze.

BFC DYNAMO U19 liegt 0:2 zurück – Minute 43

Der Siegeszug der Berliner brach nicht ab.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 11.05.2025, 13.45 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 22

Beide Teams wechselten in der zweiten Halbzeit nochmal aus. Justin Felgentreff wurde für Matthew James Hagan eingesetzt und Levin Linsenbarth für Simon Hauck. Auf der Gastseite verließen Spieler Nummer 21 für Spieler Nummer 26 und Spieler Nummer 12 für Spieler Nummer 20 den Platz. Für die Hausherren sollte sich die Aktion lohnen. In der 80. Minute musste der Schiedsrichter zur Tat schreiten. Der BFC DYNAMO U19 musste einmal Gelb hinnehmen.

In der Nachspielzeit nutzte der BFC DYNAMO U19 doch noch die Gelegenheit. In der dritten Spielminute konnte Justin Felgentreff (BFC) den Ball über die Linie bringen und noch ein Tor für das Team aus BFC erzielen (90.+3).

Aufstellung und Statistik: BFC DYNAMO U19 – Tennis Borussia Berlin U19

BFC DYNAMO U19: Höhne – Zefi, Ramoth, Schade, Leiting, Gnodtke, Kämpf (70. Goedicke), Hauck (61. Linsenbarth), Wurster (70. Alekeachah), Hagan (61. Felgentreff), Sellenthin

Tennis Borussia Berlin U19: – (85. Adamou)

Tore: 0:1 (17.), 0:2 (43.), 0:3 (45.+1), 1:3 Justin Felgentreff (90.+3); Schiedsrichter: Hannes Stein (Berlin); Assistenten: Leon Fenger, Felix Siebert; Zuschauer: 38