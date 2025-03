Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost: Der Heimbonus half dem FC Mecklenburg Schwerin U19 am Samstag nicht, als er sich vor 60 Zuschauern mit 0:2 (0:0) gegen den FC Hertha 03 verabschieden musste.

Schwerin/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Henry Ströh. Der Trainer von Schwerin musste sein Team bei einer 0:2 (0:0)-Niederlage gegen Hertha beobachten.

Diese Partie blieb in der ersten Halbzeit ohne Treffer und die Teams verabschiedeten sich 0:0 in die Pause.

Zuerst sah es auch in der zweiten Halbzeit nicht besser aus. Doch dann schoss Gabrijel Jure Kozian mit einem Strafstoß das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (74.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 08.03.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Schwerin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 15

FC Mecklenburg Schwerin U19 liegt 0:2 zurück – 94. Minute

Am Ende der Partie sollte es dem FC Hertha 03 noch einmal gelingen: Das Spiel war schon vier Minuten in der Nachspielzeit, als Jassin Meki den Ball hinter die gegnerische Linie bugsierte und so den Abstand zum 0:2 festigte (90.+4). Damit war der Erfolg der Berliner gesichert.

Aufstellung und Statistik: FC Mecklenburg Schwerin U19 – FC Hertha 03

FC Mecklenburg Schwerin U19: Schulz – Zellmann, Bilson, Shalabai, Müller, Jaap (57. Elgezawy), Hartig, Rühlke (59. Witt), Barati (78. Henke), Szulczyk, Schäfer

FC Hertha 03: Kiwus – Strana (46. Meki), Dimitriou (88. Purgar), Kozian, Van-Dunem (46. Beresh), Bunger, Kirakos, Schulz, Sylla, Ögüt, Dögenci

Tore: 0:1 Gabrijel Jure Kozian (74.), 0:2 Jassin Meki (90.+4); Schiedsrichter: Ole Donner (Rostock); Assistenten: Phillipp Tautenhahn, Mathilda Reinsch; Zuschauer: 60