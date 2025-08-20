Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost: Am Samstag war der VFC Plauen gegenüber dem SV Babelsberg 03 U19 machtlos und wurde mit 1:4 (0:1) vom Platz gefegt.

Plauen/MTU. Das war kein erfolgreicher Spieltag für Norman Zschach. Der Trainer von Plauen musste sein Team bei einer 1:4 (0:1)-Niederlage gegen Babelsberg beobachten.

In Minute 22 schoss Mirac Sanci das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Potsdamer konterten in der zweiten Halbzeit. Diesmal war Elias Burdusudis der Torschütze (54.).

54. Minute VFC Plauen auf Augenhöhe mit SV Babelsberg 03 U19 – 1:1

Dominic Wischnat Mejia traf für Babelsberg in Minute 65 und Berkay Uysal in Minute 75. Spielstand 3:1 für den SV Babelsberg 03 U19.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 28.09.2024, 12.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 5

In den letzten Minuten versuchten beide Teams durch Auswechslung nochmal frische Energie auf den Platz zu bringen. Spieler Nummer 3 kam rein für David Langer und Spieler Nummer 17 für Marlon Tauscher. Auf der Gastseite sprangen Jannes Holm für Amadeus Ebel und Dmytro Chornenkyi für Destiny Agbai ein. Die Bemühungen blieben jedoch fruchtlos.

Nachspielzeit: Das Spiel schien schon entschieden, da gelang es Adeeb Yonan Matti, den Ball ins Netz zu befördern und den Vorsprung seiner Mannschaft zum 1:4 zu erweitern (90.+3). Die Plauener sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – SV Babelsberg 03 U19

VFC Plauen: – Petzold, Wunderlich, Liebig, Ibisevic (15. Burdusudis), Koumpous (39. Langer), Plank, Tauscher (85. Tiepner), Schulz

SV Babelsberg 03 U19: Nernheim – Agbai (80. Chornenkyi), Perovic, Uysal (85. Matti), Droste, Salaske (85. Riemann), Ebel (80. Holm), Sanci (60. Wöll), Wiegand, Willert (60. Wischnat Mejia), Grundmann

Tore: 0:1 Mirac Sanci (22.), 1:1 Elias Burdusudis (54.), 1:2 Dominic Wischnat Mejia (65.), 1:3 Berkay Uysal (75.), 1:4 Adeeb Yonan Matti (90.+3); Schiedsrichter: Benjamin Strebinger (Schleusingen); Assistenten: Luis-Cedric Teyral, Philip Bürger-Schoenemann; Zuschauer: 40