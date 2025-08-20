Einen 2:1 (0:0)-Heimerfolg gegen den VFC Plauen fuhren die SFC Stern 1 am 6. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost ein.

Berlin/MTU. Die SFC Stern 1 und der VFC Plauen haben sich am Sonntag in einem aufregenden Duell gemessen und trennten sich 2:1 (0:0).

In der ersten Hälfte des Spiels konnte keine der Mannschaften ein Tor für sich erspielen und so ging es mit 0:0 ohne Tore in die Pause.

Emre Özkaya (SFC Stern 1) netzte mitten in der zweiten Halbzeit, in Spielminute 58, als Erster ein und brachte den Gastgeber in Führung. Die Berliner konterten kurz darauf mit einem zweiten Treffer. Diesmal war Tim Schulz der Torschütze (72.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 06.10.2024, 14.15 Uhr

Austragungsort: Berlin

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 6

Nur neun Minuten vor Schluss gelang es Mohammad Alhasan, den Ball ins Netz zu befördern und damit die Partie zugunsten der Berliner zu entscheiden (81.). In Spielminute 89 handelten sich die SFC Stern 1 noch eine Gelbe Karte ein. Die Berliner sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SFC Stern 1 – VFC Plauen

SFC Stern 1: Salihovic – Zimpel, Alhasan (88. Pantos), Wolf, Wundram (46. Garbulowski), El Khanji (88. Mirchev), Gefrörer, Özkaya, Aydin, Jakupovic, Bassey

VFC Plauen: Teufel – Petzold, Schulz, Wunderlich, Liebig, Plank, Burdusudis (87. Zapf), Tauscher

Tore: 1:0 Emre Özkaya (58.), 1:1 Tim Schulz (72.), 2:1 Mohammad Alhasan (81.); Schiedsrichter: Fabio Stemmler (Potsdam); Assistenten: Steen Mühlenbeck, Cornelius Grigoleitis; Zuschauer: 75