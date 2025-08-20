Einen 2:1 (0:1)-Heimerfolg gegen den VFC Plauen heimste der SC Borea Dresden am 21. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost ein.

Dresden/MTU. Dresden – Plauen: Nachdem der SC Borea Dresden an diesem Samstag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und eroberte sich den Sieg mit einem Tor in Führung. Endstand: 2:1 (0:1).

Die erste Halbzeit verlief sehr ausgeglichen. Erst in den letzten Minuten vor der Pause legten die Jungs von Norman Zschach vor: Kurz vor der Halbzeitpause schoss Elias Burdusudis das erste Tor und brachte die Gastgeber ins Schwitzen (40.). Kurz nach dem Anpfiff der zweiten Spielhälfte verspielten die Gastgeber ihren Vorsprung jedoch wieder. Unfreiwillig beförderte Toni Niklas Wunderlich den Ball ins eigene Tor und sorgte so für den Ausgleichstreffer (93.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.05.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Dresden

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 21

93. Minute SC Borea Dresden auf Augenhöhe mit VFC Plauen – 1:1

Das Spiel endete bitter für die Plauener. In der dritten Nachspielminute lenkte Toni Niklas Wunderlich den Ball unglücklich ins eigene Tor und schenkte dem Gegner unfreiwillig den Sieg. Die Gegner vom VFC Plauen beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der SC Borea Dresden rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SC Borea Dresden – VFC Plauen

SC Borea Dresden: Renk – Schulze, Exner, Walther (64. Shafei), Knötzsch (46. Yehia Nabil Khaled), Fröhlich, Mikulsky, Semar, Mende (82. Wagner), Mätzler, Goebel

VFC Plauen: – Wunderlich, Koumpous, Plank, Liebig, Tauscher, Schulz, Ibisevic (54. Bammler), Langer, Burdusudis

Tore: 0:1 Elias Burdusudis (40.), 1:1 Toni Niklas Wunderlich (90.+3), 2:1 Youssef Mohamed Monib Shafei (90.+4); Schiedsrichter: Oskar Lämpel (Dresden); Assistenten: Paula Kollmann, Lisa-Marie Huth; Zuschauer: 40