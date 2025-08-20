Der VFC Plauen sicherte sich am 13. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost einen 2:1 (2:1)-Erfolg gegen den BFC Preussen.

Plauen/MTU. Plauen – BFC: Nachdem der VFC Plauen an diesem Samstag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest der Partie und eroberte sich den Sieg mit einem Treffer Vorsprung. Endstand: 2:1 (2:1). Während des Spiels wurden einige Verwarnungen von Schiedsrichter Lucas Leihkauf (Plauen) ausgesprochen. Insgesamt zwölf Karten inklusive eines Platzverweises verteilte der Spielleiter in dieser turbulenten Partie.

Gleich nach Anpfiff schoss Dayvin Rehberg das erste Tor und brachte die Gastgeber in Rückstand (2.). Danach verging nur wenig Zeit, bis das Gegentor durch Toni Niklas Wunderlich (12.) erzielt wurde.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 30.11.2024, 13.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 13

1:1 für VFC Plauen und BFC Preussen – 12. Minute

Ein letzter Treffer folgte unmittelbar danach, als Elias Burdusudis den Ball über die Torlinie bugsierte und damit den Sieg für die Mannschaft aus Plauen sicherte (15.). Die Plauener sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – BFC Preussen

VFC Plauen: – Liebig, Petzold, Burdusudis (87. Tiepner), Wunderlich, Plank, Langer, Koumpous, Schulz

BFC Preussen: Saatci – Rmieh (76. Tuncer), Daskan, Klimpke, Dagdemir, Peter, Can (36. Sassi), Dworzynski (64. Simao), Klemme (64. Xydias), Maleca (36. Abou-Chaker), Rehberg

Tore: 0:1 Dayvin Rehberg (2.), 1:1 Toni Niklas Wunderlich (12.), 2:1 Elias Burdusudis (15.); Schiedsrichter: Lucas Leihkauf (Plauen); Assistenten: Philipp Berndt, Finn-Reiner Fetzer; Zuschauer: 48