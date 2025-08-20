Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost: Der Heimbonus half dem VFC Plauen am Sonntag nicht, als er sich vor 50 Fans mit 2:4 (1:4) gegen den FC Förderkader Rene Schneider verabschieden musste.

Plauen/MTU. Am Sonntag haben sich der VFC Plauen und der FC Förderkader Rene Schneider ein spannendes Spiel geliefert. Das Ergebnis war ein 2:4 (1:4).

Der erste Treffer fiel kurz nach Anpfiff, als Danylo Sorokolita für Förderkader traf und nach nur zwei Minuten die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Rostocker legten bald darauf mit einem zweiten Treffer nach. Wieder war Sorokolita der Torschütze (9.).

Minute 9: VFC Plauen liegt 0:2 zurück

Tor Nummer drei schoss Oskar Martin Petzold für Plauen (29.). Die Partie blieb spannend. Julian Rülke (Förderkader) und Erik Ahrens (Förderkader) trafen in Minute 40 und 43. Spielstand 4:1 für den FC Förderkader Rene Schneider.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 18.05.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Plauen

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 23

In der 59. Minute musste der Schiedsrichter intervenieren. Der VFC Plauen musste zweimal Gelb hinnehmen. Der FC Förderkader Rene Schneider hielt sich ebenfalls nicht zurück. Eine Gelbe Karte für das Team von Marcel Jankowski.

In Minute 79 fiel das letzte Tor der Partie. 34 Minuten nach der Pause gelang es Paul Bammler, den Ball ins Netz zu befördern (79.). Um zum Gegner aufzuschließen reichte es jedoch nicht mehr. Die Plauener sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: VFC Plauen – FC Förderkader Rene Schneider

VFC Plauen: – Koumpous, Langer, Ibisevic (72. Bammler), Schulz, Tauscher, Liebig, Petzold, Burdusudis (72. Tiepner), Plank

FC Förderkader Rene Schneider: Ahrens – Wolff (70. Apelt), Schmidt, Sanguinette, Sahwil (64. Latta), Asad (64. Zepuntke), Ahrens, Sorokolita (33. Schultz), Lampe, Rülke (64. Walkhoefer), Bloch (76. Kruse)

Tore: 0:1 Danylo Sorokolita (2.), 0:2 Danylo Sorokolita (9.), 1:2 Oskar Martin Petzold (29.), 1:3 Julian Rülke (40.), 1:4 Erik Ahrens (43.), 2:4 Paul Bammler (79.); Schiedsrichter: Luis Riedel (Chemnitz); Assistenten: Florian Ordon, Hannes Scheffel; Zuschauer: 50