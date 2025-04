Der SC Borea Dresden erzielte am 20. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost vor 18 Fußballfans einen klaren 3:1 (1:1)-Sieg gegen den FC Mecklenburg Schwerin U19.

Dresden/MTU. In einer überraschenden Wende hat der SC Borea Dresden nach einem deutlichen Rückstand den FC Mecklenburg Schwerin U19 mit einem 3:1 (1:1) bezwungen.

Bevor das erste Tor fiel, verteilte Schiri Nicholas Köhler (Dresden) eine Gelbe Karte an die Gäste (15.). Es waren schon 32 Minuten des Spiels vergangen, als Louis Müller für Schwerin traf und die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Die Schweriner konterten nur wenige Minuten später. Diesmal war Edgar Knötzsch der Torschütze (34.).

Unentschieden. Dresdens Knötzsch konnte seinem Team in Minute 60 jedoch einen Vorsprung verschaffen.

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 26.04.2025, 12.00 Uhr

Austragungsort: Dresden

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 20

Im Laufe der folgenden Minuten musste der Schiedsrichter wieder eingreifen. Der FC Mecklenburg Schwerin U19 musste noch dreimal Gelb hinnehmen.

Am Ende der Partie sollte es dem SC Borea Dresden noch einmal gelingen: Das Spiel war schon vier Minuten in der Nachspielzeit, als Patrick Semar den Ball ins gegnerische Tor bugsierte und so den Abstand zum 3:1 verfestigte (90.+4). Damit war der Erfolg der Dresdner entschieden.

Aufstellung und Statistik: SC Borea Dresden – FC Mecklenburg Schwerin U19

SC Borea Dresden: Renk – Neimi (90. Rülke), Mätzler, Knötzsch (83. Yehia Nabil Khaled), Goebel, Fröhlich, Schulze (83. Yildirim), Mende (66. Walther), Dell, Semar, Exner

FC Mecklenburg Schwerin U19: Schulz – Szulczyk (71. Barati), Röpke, Fuchs, Elgezawy (71. Henke), Müller, Zellmann, Schäfer (76. Domres), Jaap (46. Rühlke), Hartig, Bilson (60. Shalabai)

Tore: 0:1 Louis Müller (32.), 1:1 Edgar Knötzsch (34.), 2:1 Edgar Knötzsch (60.), 3:1 Patrick Semar (90.+4); Schiedsrichter: Nicholas Köhler (Dresden); Assistenten: Julian Schiebe, Ronny Köhler; Zuschauer: 18