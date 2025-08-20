Einen 2:1 (0:1)-Heimsieg gegen den VFC Plauen heimste der SC Borea Dresden am 21. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost ein.

Dresden/MTU. Dresden – Plauen: Nachdem der SC Borea Dresden an diesem Samstag zunächst verschmerzen musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und erkämpfte sich den Sieg mit einem Tor in Führung. Endstand: 2:1 (0:1).

Elias Burdusudis (VFC Plauen) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Spielhälfte, in Minute 40, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Die Plauener mussten direkt nach Anpfiff der zweiten Hälfte die Führung wieder abgeben. Toni Niklas Wunderlich sorgte unfreiwillig für den Ausgleichstreffer, indem er den Ball ins eigene Tor lenkte (93.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.05.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Dresden

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 21

Minute 90+3 SC Borea Dresden gleichauf mit VFC Plauen – 1:1

Das Spiel endete bitter für die Plauener. In der dritten Nachspielminute lenkte Toni Niklas Wunderlich den Ball unglücklich ins eigene Tor und schenkte dem Gegner unfreiwillig den Sieg. Die Gegner vom VFC Plauen beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Der SC Borea Dresden rutschte somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SC Borea Dresden – VFC Plauen

SC Borea Dresden: Renk – Fröhlich, Schulze, Knötzsch (46. Yehia Nabil Khaled), Mende (82. Wagner), Exner, Walther (64. Shafei), Mätzler, Mikulsky, Semar, Goebel

VFC Plauen: – Koumpous, Langer, Ibisevic (54. Bammler), Plank, Schulz, Wunderlich, Tauscher, Liebig, Burdusudis

Tore: 0:1 Elias Burdusudis (40.), 1:1 Toni Niklas Wunderlich (90.+3), 2:1 Youssef Mohamed Monib Shafei (90.+4); Schiedsrichter: Oskar Lämpel (Dresden); Assistenten: Paula Kollmann, Lisa-Marie Huth; Zuschauer: 40