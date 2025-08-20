Der SC Borea Dresden sicherte sich am 21. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost einen 2:1 (0:1)-Erfolg gegen den VFC Plauen.

Dresden/MTU. Im Spiel zwischen Dresden und Plauen am vergangenen Samstag konnten die Hausherren nach einem Rückstand aufholen und den Gegner bezwingen. Das Match endete mit einem 2:1 (0:1)-Sieg für das Team aus Dresden.

Die Erlösung am Ende der ersten Halbzeit kam für die Mannschaft von Norman Zschach, als Elias Burdusudis für Plauen traf und nach einer bis dahin ersten Spielhälfte ohne Tore in Minute 40 dann die Gastgeber so ins Hintertreffen brachte. Kurz nach Beginn der zweiten Spielhälfte verspielten die Gastgeber ihren Vorteil jedoch wieder. Unfreiwillig beförderte Toni Niklas Wunderlich den Ball ins eigene Tor und sorgte so für den Ausgleichstreffer (93.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.05.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Dresden

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 21

1:1 Ausgleich im Spiel SC Borea Dresden gegen VFC Plauen – 93. Minute

Das Spiel endete bitter für die Plauener. In der dritten Nachspielminute lenkte Toni Niklas Wunderlich den Ball unglücklich ins eigene Tor und schenkte dem Gegner unfreiwillig den Sieg. Die Gegner vom VFC Plauen beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Dresdner sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SC Borea Dresden – VFC Plauen

SC Borea Dresden: Renk – Walther (64. Shafei), Semar, Schulze, Knötzsch (46. Yehia Nabil Khaled), Fröhlich, Mende (82. Wagner), Exner, Goebel, Mätzler, Mikulsky

VFC Plauen: – Koumpous, Tauscher, Schulz, Burdusudis, Liebig, Wunderlich, Plank, Ibisevic (54. Bammler), Langer

Tore: 0:1 Elias Burdusudis (40.), 1:1 Toni Niklas Wunderlich (90.+3), 2:1 Youssef Mohamed Monib Shafei (90.+4); Schiedsrichter: Oskar Lämpel (Dresden); Assistenten: Paula Kollmann, Lisa-Marie Huth; Zuschauer: 40