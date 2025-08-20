Einen 2:1 (0:1)-Heimerfolg gegen den VFC Plauen fuhr der SC Borea Dresden am 21. Spieltag der Fußball-A-Junioren-Regionalliga Nordost ein.

Dresden/MTU. Dresden – Plauen: Nachdem der SC Borea Dresden an diesem Samstag zunächst einstecken musste, dominierte der Gastgeber den Rest des Spiels und eroberte sich den Sieg mit einem Treffer Vorsprung. Endstand: 2:1 (0:1).

Elias Burdusudis (VFC Plauen) netzte kurz vor Abpfiff der ersten Spielhälfte, in Minute 40, als Erster ein und brachte die Gastgeber in Rückstand. Kurz nach Beginn der zweiten Hälfte verspielten die Hausherren ihren Vorsprung jedoch wieder. Unfreiwillig beförderte Toni Niklas Wunderlich den Ball ins eigene Tor und sorgte so für den Ausgleichstreffer (93.).

Spielinfos

Datum & Uhrzeit: 03.05.2025, 11.00 Uhr

Austragungsort: Dresden

Wettbewerb: A-Junioren-Regionalliga Nordost

Spieltag: 21

Minute 90+3 SC Borea Dresden gleichauf mit VFC Plauen – 1:1

Das Spiel endete bitter für die Plauener. In der dritten Nachspielminute lenkte Toni Niklas Wunderlich den Ball unglücklich ins eigene Tor und schenkte dem Gegner unfreiwillig den Sieg. Die Gegner vom VFC Plauen beendeten die Partie mit einer weiteren Gelben Karte. Die Dresdner sind somit auf Platz eins.

Aufstellung und Statistik: SC Borea Dresden – VFC Plauen

SC Borea Dresden: Renk – Goebel, Mätzler, Mende (82. Wagner), Knötzsch (46. Yehia Nabil Khaled), Semar, Walther (64. Shafei), Fröhlich, Schulze, Exner, Mikulsky

VFC Plauen: – Wunderlich, Plank, Langer, Ibisevic (54. Bammler), Koumpous, Schulz, Liebig, Burdusudis, Tauscher

Tore: 0:1 Elias Burdusudis (40.), 1:1 Toni Niklas Wunderlich (90.+3), 2:1 Youssef Mohamed Monib Shafei (90.+4); Schiedsrichter: Oskar Lämpel (Dresden); Assistenten: Paula Kollmann, Lisa-Marie Huth; Zuschauer: 40